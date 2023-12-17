تراند اليوم : شاهد .. مواطن يوثق تجمد المياه الجارية في مرتفعات عسير

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول ، تجمُّد المياه الجارية بمرتفعات منطقة عسير صباح اليوم الأحد.

وقال موثق الفيديو: أول موجة برد عنيفة على المرتفعات في منطقة عسير.

وتشهد منطقة عسير وجازان والباحة موجة بردٍ، وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يسود طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة.