تراند اليوم : "الحصيني" يكشف أقل درجة حرارة سجلتها الرياض وأعلى درجة سجلتها جدة في شتاء العام الحالي

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن أقل درجة حرارة سجلتها العاصمة الرياض، منذ دخول فصل الشتاء هذا العام، وأعلى درجة حرارة سجلتها جدة.

وقال عبر حسابه على منصة X :"اليوم الحادي عشر من موسم المربعانية 1445، وحسب النماذج العددية للطقس معظم مناطق المملكة ترزح تحت الكتلة الباردة التي أصلها قطبي".

وأضاف الحصيني: حالة السماء صافية وخالية من السحب عدا أقصى الأطراف الشمالية من المملكة وأجزاء من سلطنة عمان".

وتابع: "ستكون الأجواء باردة القوم الأحد، على معظم مناطق المملكة، عدا الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر ستكون أجواء معتدلة".

وواصل: "أقل حرارة سجلت 5 درجات مئوية في عدد من المدن الشمالية والوسطى، ولا يستبعد أن تكون مدن أخرى سجلت أقل من ذلك في المرتفعات الجبلية".

وأشار الحصيني إلى أن، العاصمة الرياض سجلت 7 درجات مئوية، وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الشتاء هذا العام، بينما أعلى حرارة سجلتها جدة، كانت 25 درجة مئوية.