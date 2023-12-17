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تراند اليوم : "الحصيني" يكشف أقل درجة حرارة سجلتها الرياض وأعلى درجة سجلتها جدة في شتاء العام الحالي

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبد العزيز الحصيني، عن أقل درجة حرارة سجلتها العاصمة الرياض، منذ دخول فصل الشتاء هذا العام، وأعلى درجة حرارة سجلتها جدة.

وقال عبر حسابه على منصة X :"اليوم الحادي عشر من موسم المربعانية 1445، وحسب النماذج العددية للطقس معظم مناطق المملكة ترزح تحت الكتلة الباردة التي أصلها قطبي".

وأضاف الحصيني: حالة السماء صافية وخالية من السحب عدا أقصى الأطراف الشمالية من المملكة وأجزاء من سلطنة عمان".

وتابع: "ستكون الأجواء باردة القوم الأحد، على معظم مناطق المملكة، عدا الساحل الغربي والجنوبي من البحر الأحمر ستكون أجواء معتدلة".

وواصل: "أقل حرارة سجلت 5 درجات مئوية في عدد من المدن الشمالية والوسطى، ولا يستبعد أن تكون مدن أخرى سجلت أقل من ذلك في المرتفعات الجبلية".

وأشار الحصيني إلى أن، العاصمة الرياض سجلت 7 درجات مئوية، وهي أقل حرارة تسجلها منذ دخول فصل الشتاء هذا العام، بينما أعلى حرارة سجلتها جدة، كانت 25 درجة مئوية.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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