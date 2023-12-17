شكرا لمتابعة خبر عن أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد عقب صلاة الظهر، صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله-.

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

يُذكر أن صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أدى صباح اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.