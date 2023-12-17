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اللجنة الميدانية بجدة التاريخية تنفذ حملة رقابية تصحيحية بمنطقة البلد

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الرياض - علي القحطاني - قامت اللجنة الميدانية المشتركة بجدة التاريخية، بتنفيذ حملة رقابية تصحيحية للتحقق من امتثال المحلات التجارية الواقعة في النطاق الجغرافي لمنطقة البلد الذي يمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

ويأتي ذلك سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج جدة التاريخية في منطقة “جدة التاريخية”.

وأفادت اللجنة بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين من المنشآت والأفراد, مؤكدة على ضرورة الالتزام بجميع اللوائح والاشتراطات التي أقرتها الأنظمة في مختلف القطاعات بالمنطقة.

وستواصل الحملة تكثيف الرقابة اليومية لرصد أي مخالفات في منطقة جدة التاريخية، بما يسهم في مواجهة الظواهر السلبية، تماشياً مع أهداف البرنامج لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان والتجار، ولتحسين تجربة الزوار والحفاظ على التراث الثقافي والمعماري المميز .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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