شكرا لمتابعة خبر عن حامد الضبعان: خطبتني 77 فتاة ورفضتهم كلهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المنشد الديني حامد الضبعان عن تفاصيل عرض الفتيات أنفسهن عليه للزواج، وذلك في العشرينات من عمره، مؤكدًا أنه لم يكن يحب أن يعلن عن الأمر، لأن الناس لن يصدقوه.

وقال الضبعان أن هناك الكثير من الفتيات اللاتي طلبن الارتباط به، وخطبته، وأن عددهم كبير جدًا ولا يذكره بالتحديد ولكنه يصل إلى 77 فتاة.

وتابع أن هؤلاء الفتيات من جميع أنحاء العالم العربي، لكنه فضل عدم الارتباط بأي منهن، ورفض جميع عروضهن.