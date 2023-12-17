اخبار السعوديه

حامد الضبعان: خطبتني 77 فتاة ورفضتهم كلهم .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن حامد الضبعان: خطبتني 77 فتاة ورفضتهم كلهم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المنشد الديني حامد الضبعان عن تفاصيل عرض الفتيات أنفسهن عليه للزواج، وذلك في العشرينات من عمره، مؤكدًا أنه لم يكن يحب أن يعلن عن الأمر، لأن الناس لن يصدقوه.

وقال الضبعان أن هناك الكثير من الفتيات اللاتي طلبن الارتباط به، وخطبته، وأن عددهم كبير جدًا ولا يذكره بالتحديد ولكنه يصل إلى 77 فتاة.

وتابع أن هؤلاء الفتيات من جميع أنحاء العالم العربي، لكنه فضل عدم الارتباط بأي منهن، ورفض جميع عروضهن.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا