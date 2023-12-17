شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استعدو للفلوس والمالية تكشف تفاصيل صرف معاشات ديسمبر للموظفين قبل مصر والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت وزارة المالية المصرية موعد صرف المرتبات لجميع العاملين في الجهات الحكومية والوزارات. سيتم صرف المرتبات اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق الرابع والعشرون من ديسمبر لعام 2023، لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك في إطار زيادات المرتبات التي تمت في شهر أكتوبر الماضي.

تفاصيل صرف معاشات ديسمبر للموظفين قبل مصر

يتم صرف باقي المرتبات في الأيام التالية، حيث يكون الخامس والعشرون والسادس والعشرون من ديسمبر أيامًا للصرف، بالإضافة إلى صرف المتأخرات في الأيام السابع والعاشر والحادي عشر من نفس الشهر.

وفيما يتعلق بزيادات الحد الأدنى للأجور التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، فإنه تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى أربعة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف ونصف الألف، وقد بدأ العمل بهذه الزيادة من شهر أكتوبر.

وقد تم تقديم الزيادات لدرجات مختلفة، حيث يتم صرف مبالغ تتناسب مع كل درجة.يتاح للموظفين استلام مرتباتهم من خلال فروع البنوك التجارية، مكاتب البريد المصري، بنك ناصر الاجتماعي، ومنافذ فوري. هذه الإجراءات تسهم في تيسير عملية صرف المرتبات وتوفير خيارات متعددة للمستفيدين.