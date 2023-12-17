شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 8 أشياء تحافظ على شبابك حتى وصلت سن السبعين والان مع التفاصيل الكاملة
كشف الدكتور خالد النمر، استشاري القلب وقسطرة الشرايين، عن ثماني قواعد يجب على الإنسان اتباعها للحفاظ على صحته حتى بلوغه عمر السبعين عامًا.
أشياء تحافظ على شبابك
وجاءت هذه القواعد في إطار الابتعاد عن بعض العادات الضارة، وفيما يلي إعادة صياغة للمعلومات:”سألته كيف يمكنني الحفاظ على صحة جيدة حتى عند بلوغ عمر السبعين؟ أجاب: ‘الإجابة في ثماني “لا”، لا أتجاوزها أبدًا. لا للسكر، لا للملح، لا للحم الأحمر، لا للمعلبات، لا للكولا، لا للتدخين، لا للكحول، ولا للمخدرات.’ تلك القواعد الثماني تعكس الالتزام بالحياة الصحية وتجنب العادات الضارة، وتعتبر خطوات مهمة للحفاظ على الصحة والعافية على المدى الطويل.”
كانت هذه تفاصيل خبر 8 أشياء تحافظ على شبابك حتى وصلت سن السبعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.