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يتسائل الكثيرون المهتمون بأسعار البورصة يومياً عن تحديثات أسعار الذهب والسبائك الذهبية في اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر 2023، شهدنا استقرارًا في أسعار الذهب حيث سجل عيار 24 الذي يتمتع بشهرة واسعة في منطقة الخليج، قيمة تبلغ 3,297 جنيهًا مصريًا. أما عيار 21، المشهور بانتشاره في مصر، فسجل قيمة حوالي 2,885 جنيهًا.
قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم
تباينت أسعار السبائك الذهبية، في حين ثبتت أسعار الاونصة اليوم، وبلخص سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية في هذا اليوم بقيمة 23,080 جنيهًا مصريًا.
وفيما يلي جملة من أسعار السبائك الذهبية حسب الأحجام والأوزان:
- سعر السبيكة الذهب بدون مصنعية لوزن واحد جرام حوالي 3,538 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب بوزن اثنين وربع جرام يصل إلى 8,443 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب بوزن خمسة جرامات يصل إلى 16,727 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب بوزن عشرة جرامات يصل إلى 33,068 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب بوزن عشرون جرامًا يصل إلى 65,686 جنيهًا.
- سعر اونصة الذهب يبلغ 97,708 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب بوزن خمسون جرامًا حوالي 163,089 جنيهًا.
- سعر سبيكة الذهب بوزن مائة جرام يصل إلى 325,535 جنيهًا.
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