شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

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يتسائل الكثيرون المهتمون بأسعار البورصة يومياً عن تحديثات أسعار الذهب والسبائك الذهبية في اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر 2023، شهدنا استقرارًا في أسعار الذهب حيث سجل عيار 24 الذي يتمتع بشهرة واسعة في منطقة الخليج، قيمة تبلغ 3,297 جنيهًا مصريًا. أما عيار 21، المشهور بانتشاره في مصر، فسجل قيمة حوالي 2,885 جنيهًا.

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم

تباينت أسعار السبائك الذهبية، في حين ثبتت أسعار الاونصة اليوم، وبلخص سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية في هذا اليوم بقيمة 23,080 جنيهًا مصريًا.

وفيما يلي جملة من أسعار السبائك الذهبية حسب الأحجام والأوزان: