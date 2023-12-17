شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طلقها حسام حبيب في طائرة المملكة والكشف عن كامل قصة طلاق شيرين والان مع التفاصيل الكاملة
أوضح الناقد الفني، أحمد السماحي، تفاصيل طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، معبرًا عن قلقه من أن يكون الهدوء الحالي مجرد هدوء قبل العاصفة، خلال مداخلته في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، قال السماحي إنه يخشى أن يكون الهدوء الحالي هو الذي سبق العاصفة، معبّرًا عن رأيه في أن زواج شيرين وحسام حبيب كان يحمل في طياته إشارات عن عدم استقرار العلاقة.
قصة طلاق شيرين
وفيما يتعلق بردة فعل كل من شيرين وحسام حبيب، قال السماحي إن حسام حبيب انسحب بهدوء، بينما شيرين قد تظهر بشكل غير مضمون وربما تعبر بطريقة سلبية في ظهورها الأول بعد الطلاق، مما يشكل خسارة كبيرة لها.
وأعرب السماحي عن توقعه أن يكون لو كانت هذه الطلاقة هي الأخيرة، سيكون ذلك في صالح الطرفين، متمنيًا لحسام حبيب العودة إلى أعماله الفنية التي غاب عنها لفترة، فيما يتعلق بشيرين، فقد تكون هذه الخطوة فرصة للعودة إلى مسارها الفني بقوة بعد غياب.
وختم الناقد الفني تحليله بالإشارة إلى أنه لم يتوقع هدوء الطلاق، وتوقع حدوث كارثة كبيرة، خاصةً بما أن شيرين تعتبر واحدة من الفنانات المشهورات في عالم الغناء والفن.
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