شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على طريقة اختيار أمير الكويت الجديد بعد وفاة الشيخ نواف والان مع التفاصيل الكاملة

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أصدر مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح بيانًا رسميًا يُعلن فيه تعيين الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للكويت، خلفًا للشيخ نواف الأحمد الصباح الذي وافته المنية صباح اليوم.

طريقة اختيار أمير الكويت

تأتي هذه الخطوة وفقًا لأحكام الدستور الكويتي الذي ينص في المادة (4) على أن الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح. ويتم تعيين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناءً على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة.

وفي حالة عدم التعيين على النحو المذكور، يُزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة، ويُبايع المجلس أحدهم وليًا للعهد. يُشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلاً وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين.

ينص قانون توارث الإمارة الصادر في 30 يناير 1964 على تعيين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور، ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدًا عاقلاً مسلمًا وابنًا شرعيًا لأبوين مسلمين، وأن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.

تنص المادة (7) من قانون توارث الإمارة على أن ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية.