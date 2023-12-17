مصادر: تنظيم الإعلام تغرّم "تيك توكر" أساء للمرأة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أصدرت قرارًا بتغريم "تيك توكر" 200,000 ريال، بسبب مخالفته أنظمة ولوائح النشر، وقيامه بتكرار بث محتوى مسيء للمرأة وترابط الأسرة.

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