انت الان تتابع الصحة العالمية: الأطفال والنساء يمثلون 70 بالمائة من الضحايا في الحرب على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 2:11 مساءً

أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس، أن الأطفال والنساء يمثلون 70% من القتلى في الحرب على غزة، وأنه بالنظر إلى أن التدابير العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى الحل الدائم، يتضح أن وقف إطلاق النار والسعي للحل السياسي يوفران سبيلًا للخروج من هذه الفوضى والمأساة. وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشددًا على أهمية السعي للتوصل إلى حل سياسي للخروج من هذه المأساة. وجددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التأكيد على أن غزة تعد أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال، مشيرةً إلى أن أحياء بأكملها، اعتاد الأطفال فيها اللعب والذهاب إلى المدرسة، قد تحولت إلى أكوام من الركام، مما يؤكد أن الأطفال بحاجة إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار الآن. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد وصف قطاع غزة بأنه أصبح مقبرة للأطفال، حيث تفيد التقارير بأن مئات الأطفال يُقتلون ويصابون بجروح يوميًا في الحرب الدائرة في القطاع.

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