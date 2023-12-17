انت الان تتابع قناة السويس: 55 سفينة سلكت طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 2:13 مساءً

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد: إن 55 سفينة غيّرت طريقها باتجاه رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى اليوم. وصرح الفريق بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، وأن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرًا إلى أن تحول 55 سفينة هي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة. وأوضح الفريق "ربيع" أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 ملايين طن، من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتًا عن قناة السويس، حيث عبرت اليوم ضمن قافلة الجنوب كل من السفينة MAERSK SAIGON والسفينة CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB والسفينة MSC FABIENNE وذلك على ضوء تواجد هذه السفن في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن توجه هذه الخطوط الملاحية لتحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقًا لمينائَي القيام والوصول.

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