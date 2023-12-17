انت الان تتابع هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعه التاسع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلسُ إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، برئاسة وزير الدولة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم؛ اجتماعَه التاسع في دورته الرابعة، بحضور أعضاء المجلس، في مقرّ الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.

وأوضح رئيس الهيئة، عضو مجلس إدارة الهيئة، محمد بن عبد الله العقلا؛ أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطّلع على ما يستجدّ من أعمال ومشاريع الهيئة المحدثة، واتّخذ القرارات والتوصيات المناسبة.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الولاية على أموال القاصرين يعقد اجتماعه التاسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.