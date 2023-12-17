تراند اليوم : "هذا أمر محرم"…الخثلان" يعلق على إلغاء بعض شركات الوساطة شرط غرامة التأخير وإضافة رسوم عند الشراء !

صحيفة الخليج 365: علق الشيخ الدكتور سعد الخثلان على إلغاء بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري شرط غرامة التأخير، وإضافة رسوم عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة).

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: "قامت بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري (اشتر الآن وادفع لاحقا) بإلغاء شرط غرامة التأخير وهذا أمر حسن".

وتابع: "لكن تبين أن بعض هذه الشركات أضافت رسوما عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة)، وهذا أمر محرم؛ لكونه حيلة على الإقراض بفائدة".

وأضاف: "لتصحيح التعامل يشترط: أن تباع السلعة من التاجر بسعر السوق ولا يؤخذ عليها رسم في البداية من الشركة ، مع إلغاء شرط غرامة التأخير، وأن تكتفي الشركة بالعمولة التي تحصلها من المحل التاجر".