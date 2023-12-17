شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التوجيهية المشتركة تبحث التعاون الدفاعي بين السعودية والمملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة رفيعة المستوى (JSSC) في لندن، اجتماعها برئاسة مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي والمديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي بوزارة الدفاع البريطانية أفريل جوليفي.

واستعرض الاجتماع، العلاقات التاريخية والإستراتيجية في مجال الدفاع بين البلدين الصديقين، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون الإستراتيجي في مجال البحث والتطوير الدفاعي ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030.

توطين التقنية

إلى ذلك التقى مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي في مقر وزارة الدفاع البريطانية، وزير المشتريات الدفاعية وعضو البرلمان البريطاني جيمس كارتليدج, وبحثا فرص تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية.

كما ناقش مساعد وزير الدفاع مع نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق روب ماغوان، التعاون في مجالات البحث والتطوير الدفاعي ونقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.