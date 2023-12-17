شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرياض.. تعليق الحفلات الغنائية 3 أيام حدادًا على أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن موسم الرياض، اليوم الأحد، عن تعليق الحفلات الغنائية 3 أيام، حدادًا على وفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض على منصة "إكس" منشور جاء فيه: "بناءً على التوجيه الكريم؛ نعلن عن تعليق الحفلات الغنائية ثلاثة أيام، نظرًا لوفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله".

وفاة أمير الكويت

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس السبت 16ديسمبر 2023.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وأضاف: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون".