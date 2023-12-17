العلا تستضيف نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن استضافة نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023، حيث يعد الحدث الأول من نوعه الذي يتم استضافته في محافظة العلا. ويمثل هذا الحدث علامة فارقة في رؤية الهيئة لتحويل العلا إلى وجهة عالمية للرياضات الإلكترونية وصناعة ألعاب طائرات الدرون، لتضفي بذلك لمسة من التاريخ والثقافة القديمة لعالم سباقات طائرات الدرون والرياضات الالكترونية.

وسيتم تنظيم هذا الحدث من قِبَل دوري بطولة طائرات الدرون، المنظم الفني للحدث، ومن المقرر أن يقام في 20 ديسمبر 2023م. ويعد هذا الحدث المذهل بالكشف عن العروض الأكثر استثنائية والمليئة بالمهارة والابتكار والخبرة التكنولوجية في عالم السباقات الالكترونية، وذلك في محيط مذهل لبلدة العلا القديمة، والتي تم تسجيلها من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم في عام 2022م.

وتعليقاً على الحدث، صرح الأستاذ رامي المعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا قائلاً: "يسعدنا أن نستضيف نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 في العلا. لطالما كانت العلا وجهةً محوريةً على طريق تجارة البخور القديم تميزت بتاريخٍ غني مع 7000 عام من الحضارات الإنسانية المستمرة؛ ونحرص الآن على استعراض جمالها ومشاركة تراثها الفريد مع العالم مجدداً من خلال مختلف الأنشطة المبتكرة واستضافة فعاليات مميزة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الأستاذ ياسر العصيمي: “من خلال هذا التعاون لاستضافة نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 في العلا، وهي إحدى أبرز الوجهات في المنطقة، فإننا نعمل على تعزيز طموحات المملكة العربية السعودية في مجال رياضة الدرونز والمجالات التقنية والتوافق مع المعايير العالمية. ومن خلال تعزيز قدراتنا الوطنية، فإننا نتقدم بشكل فعّال نحو مستقبل أكثر تقدمًا للجميع."

وعلق الأستاذ فيصل بن حمران الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية قائلًا "استضافة العلا لمثل هذا الحدث تدل على مدى جدية المملكة في ريادة المشهد العالمي للرياضات الإلكترونية، وأننا ماضون قدمًا لأن نصبح مركزًا للعبة."

وبدوره قال ماركوس ستامفر، رئيس مجلس إدارة دوري بطولة طائرات الدرون: "لا يقتصر نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 في العلا على إظهار مهارة وإبداع الفرق المتنافسة، بل سيسلط الضوء أيضًا على جمال هذا الموقع الاستثنائي وأهميته الثقافية. ونلتزم بالعمل بشكل وثيق مع الهيئات المحلية والجهات المعنية لضمان تحقيق الفعالية الفائدة لمجتمع العلا، فضلاً عن تعزيز السياحة المستدامة في المنطقة".

ويمثل هذا الحدث أول نهائي على الإطلاق يقام على نطاق واسع في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والذي لن يسلط الضوء فقط على الأهمية التاريخية لمدينة العلا، موطن الحِجر والذي يُعَد أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية، ولكنه سيضيف أيضًا إلى قائمتها المثيرة من الأحداث الرياضية العالمية السنوية.

علاوة على ذلك، فإنه يدل على نمو غير مسبوق ويكشف عن ثروة من الفرص داخل قطاع الرياضات الإلكترونية في العلا والمملكة العربية السعودية بشكل عام. ومن المقرر أن يثير هذا الحدث اهتمام السكان المحليين، مما يمهد الطريق للتعاون الدائم الذي من شأنه إعادة تشكيل مشهد الرياضات الإلكترونية في المنطقة لسنوات قادمة.

ومن المقرر أن يأسر نهائي دوري أبطال طائرات الدرون الجماهير في العلا في مدرج بلدة العلا القديمة، مازجاً بين العناصر المادية والافتراضية، حيث يتمركز الطيارون في العلا ولكنهم يقومون بمناورة طائرات الدرون بشكل افتراضي داخل المدرج. وستعرض الشاشة الضخمة في المكان مشهد حقيقي للمشاهدين. وسيسلط هذا الحدث الضوء على مدينة العلا، مما سيجذب المجتمعات المحلية وعشاق الدرون والألعاب الإلكترونية على مستوى الدولة والمنطقة للمشاركة في هذا التقارب المثير بين التكنولوجيا والرياضة من جهة، وبين جمال طبيعة العلا وتاريخها وثقافتها المميزة.

يمثل نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 2023 الحدث الأول من عالم الرياضات الإلكترونية ورياضات سباقات طائرات الدرون والذي أُدرِجَ في تقويم لحظات العلا للفعاليات والمهرجانات. يعد هذا الحدث كلاً من الزوار وعشاق الرياضة الإلكترونية بالانغماس في تجربة جديدة ومثيرة وسط النسيج الثقافي المتنوع في العلا.