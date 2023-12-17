بالصور والفيديو: إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول التوأم السيامي الإرتيري أسماء وسمية إلى الرياض

وفقًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض التوأم السيامي الإرتيري “أسماء وسمية” جعفر عبدو، بصحبة ذويهما، عبر طائرة الإخلاء الطبي. قدمت المملكة الرعاية اللازمة للتوأم فور وصولهما، حيث نُقلوا إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني. تهدف هذه الخطوة إلى دراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

أعرب الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورئيس الفريق الطبي، عن شكره وامتنانه للملك سلمان وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. تعكس هذه المبادرة النهج الإنساني والقدرات الطبية المتقدمة التي تتمتع بها المملكة، والتي تُظهر اهتمامها الكبير بالفئات المحتاجة حول العالم.

من جانبهم، قدم ذوو التوأم شكرهم الجزيل للمملكة، سواءً الحكومة أو الشعب، على حسن الاستقبال والضيافة التي وجدوها منذ وصولهم إلى البلاد. أعربوا عن ثقتهم بالله تعالى وفريق الأطباء السعوديين، واعتمادًا على خبرتهم الطبية المميزة. وتمنوا أن يحفظ الله الملك سلمان وولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء.