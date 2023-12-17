الخثلان يعلق على إلغاء بعض شركات الوساطة شرط غرامة التأخير وإضافة رسوم عند الشراء

أشاد الشيخ الدكتور سعد الخثلان بقرار بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري (اشتر الآن وادفع لاحقا) بإلغاء شرط غرامة التأخير، لكنه اعتبر أن إضافة رسوم عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة) أمرًا محرمًا.

وأوضح الخثلان أن هذه الرسوم تعد حيلة على الإقراض بفائدة، ولكي يكون التعامل صحيحًا، يجب أن تباع السلعة من التاجر بسعر السوق، ولا يؤخذ عليها أي رسم في البداية من الشركة، مع إلغاء شرط غرامة التأخير، وأن تكتفي الشركة بالعمولة التي تحصلها من المحل التاجر.