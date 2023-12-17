شكرا لقرائتكم خبر عن عادة غذائية خاطئة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.. لا تتجاهلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توجد بعض العادات الغذائية أثناء الطعام يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان. وذلك من خلال الإقلال أو الإكثار من مواد غذائية معينة.

ويحرص الكثيرون على التأكد من أن الطعام في قائمتهم يحتوي على الكثير من حمض الفوليك (فيتامين ب 9) وأنواع أخرى من فيتامين ب.

وبينما يمكن لكليهما المساعدة في الحفاظ على شعورك بالصحة والشباب، فقد وجدت بيانات جديدة أن عدم الحصول على ما يكفي من الفولات والفيتامينات في المجموعة “ب”. يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مرتبطة بالسرطان، بحسب موقع Eat This, Not That.

يقول بيدرو كاريرا باستوس الباحث في التغذية والتمثيل الغذائي والالتهابات في جامعة لوند بالسويد: “النقص في بعض العناصر بما في ذلك الفولات وفيتامينات المجموعة ب (B12 ، B6 ، B3 ) يؤدي إلى تمزق الكروموسومات. ونقص ميثيل الحمض النووي، وزيادة الحساسية تجاه المطفرات (عوامل كيميائية أو فيزيائية تسبب تغير البنية الجينية)”.

وتؤكد أخصائية التغذية بلير بيرسون أن كل من حمض الفوليك وفيتامين B6 وفيتامين B12. يمتلكون دورا أساسيا في تخليق الميثيونين ومثيلة الحمض النووي. لذلك يرتبط نقص حمض الفوليك بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

في الوقت نفسه، زيادة حمض الفوليك لها نفس التأثير، لذلك يجب أن ندرج الأطعمة الغنية بحمض الفوليك في نظامنا الغذائي دون المبالغة في ذلك.

المصادر النباتية المفضلة لفيتامينات ب :

-البقوليات.

-الخضروات الورقية.

-الخميرة الغذائية.

-الحبوب الكاملة.

-والمكسرات.

-البذور.