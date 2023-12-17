شكرا لمتابعة خبر عن لحظة وصول ولي العهد لعزاء أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واجب العزاء إلى أخاه الشيخ مشعل الصباح في وفاة أمير دولة الكويت ‎الشيخ نواف الأحمد الصباح.

كما قدم ولي العهد واجب العزاء إلى جميع قيادات دولة الكويت، بعدما وصل وكان في استقباله الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

ويذكر أن أمس صدر التوجيه الملكي في المملكة بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد صلاة الظهر، اليوم الأحد.