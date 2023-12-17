شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يغادر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الديوان الملكي أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء غادر هذا اليوم الأحد 4 / 6 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م، إلى الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف أن ذلك جاء بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يذكر أن الشيخ نواف الأحمد الصباح توفى وذلك إثر إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى أواخر الشهر الماضي.