شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن متى يبدء معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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تُعَدُّ الدورة القادمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2024 من بين الأحداث الثقافية الرائدة التي تجذب انتباه وزارة الثقافة وتشكل مصدر إلهام للقراء حول العالم، يعد هذا المعرض حدثًا تاريخيًا بمرور أكثر من نصف قرن من الزمن، ويشكل منصة رائعة لاكتشاف مجموعة واسعة من الإصدارات المصرية والعربية والعالمية في مختلف ميادين المعرفة.

متى يبدء معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024؟

يُعَدُّ المعرض أيضًا سوقًا حيويًا للناشرين المصريين والعرب لتعزيز الكتب وترويجها. يشكل الاهتمام المتزايد والمشاركة الفعَّالة في هذا الحدث الثقافي فرصة هامة لتعزيز مكانة مصر الثقافية على الساحة العربية والدولية.

تقوم وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب بجهود مضنية لضمان نجاح هذا المعرض البارز، وقد تم اختيار العالم المصري المتميز في مجال المصريات الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض. كما تم اختيار الكاتب يعقوب الشاروني، الرائد في مجال كتابة الأطفال، ليكون شخصية معرض كتاب الطفل.

ووفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، سيقام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، يأتي هذا القرار تزامنًا مع استعدادات الحكومة لتحضير أرض المعرض وتجهيزها بما يتناسب مع هذا الحدث الثقافي المرموق، الذي سيسهم في تعزيز الثقافة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.