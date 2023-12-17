تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجاني قتل مواطنًا في عسير

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير. وجاء في البيان: أقدم / محمد بن حمد بن شديد الحبابي – سعودي الجنسية – على قتل / قبلان بن عبدالله بن قبلان القحطاني – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته. وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / محمد بن حمد بن شديد الحبابي – سعودي الجنسية – يوم الأحد 4 / 06 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م بمنطقة عسير.

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