شكرا لمتابعة خبر عن حديث أخوي بين ولي العهد وأمير الكويت في عزاء الشيخ نواف الصباح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء ، برفقة الشيخ مشعل الصباح أمير الكويت ، في عزاء الشيخ نواف الأحمد الصباح .

وكان ولي العهد غادر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

والجدير بالذكر أن الشيخ نواف الصباح توفي أمس السبت ، وذلك إثر إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى .