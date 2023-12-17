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حديث أخوي بين ولي العهد وأمير الكويت في عزاء الشيخ نواف الصباح .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ظهر صاحب السمو الملكي الأمير آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء ، برفقة الشيخ مشعل الصباح أمير الكويت ، في عزاء الشيخ نواف الأحمد الصباح .

وكان ولي العهد غادر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

والجدير بالذكر أن الشيخ نواف الصباح توفي أمس السبت ، وذلك إثر إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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