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القتل قصاصا في جان قتل مواطنا بعسير

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الرياض - علي القحطاني - نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير.

واوضحت أن المواطن محمد بن حمد بن شديد الحبابي أقدم على قتل المواطن قبلان بن عبدالله بن قبلان القحطاني، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجان محمد بن حمد بن شديد الحبابي بمنطقة عسير.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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