شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرارات جديدة في مصر من بداية العام حول أنواع الاعاقة التي تستحق الحصول على كرت الخدمات المتكاملة والان مع التفاصيل الكاملة
أحضرت “نيفين القباج”، وزيرة التضامن الاجتماعي بسرور ورعاية الإجمال، مرحلة جديدة من توفير برنامج الخدمات للمواطنين، حيث أعلنت بثقة عن انطلاق المرحلة الثالثة من تقديم كروت الخدمات للمصريين، ويبلغ إجمالي عدد البطاقات المستهدفة حوالي مليون بطاقة للمواطنين المصريين في إطار برنامج “هنوصلك”، ويتم تخصيص هذا البرنامج لفئة المواطنين ذوي الإعاقات البسيطة في هذه المرحلة، وقامت الوزارة بتنفيذ دراسة ميدانية شاملة في عدة محافظات كخطوة أولية لتحديد عدد ذوي الإعاقات من الدرجة الثالثة.
قرارات جديدة في مصر من بداية العام
وبالإضافة إلى ذلك، قد تم إجراء كشف طبي مجاني لهؤلاء المعاقين في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية، أو مستشفيات القوات المسلحة، لتحديد نوع الإعاقة وتوفير التوعية اللازمة للأسرة بشكل عام. تم إشعارهم أيضًا بخطوات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات.
تم تصنيف الإعاقات من الدرجة الثالثة بناءً على وصف يتمثل في “صعوبة للشخص في أداء الأنشطة الأساسية، ولكنه قادر على القيام بها بدون مساعدة”. وفيما يلي تفاصيل توضح هذه الإعاقات:
- شلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.
- إعاقة بصرية تكون أقل من 6/18 مع النظارة.
- إعاقات سمعية تبدأ من 55 إلى 70 ديسيبل.
- أمراض ضمور العضلات البسيطة.
- تأخر ذهني.
- أمراض تيبس المفاصل.
- شلل دماغي بسيط.
- عيوب بالأعصاب الطرفية.
- بتر أصابع اليد أو القدم في نفس الطرف.
- عيوب خلقية.
- أمراض التمثيل الغذائي.
- شلل دماغي.
- خلل في الأعصاب الطرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرارات جديدة في مصر من بداية العام حول أنواع الاعاقة التي تستحق الحصول على كرت الخدمات المتكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.