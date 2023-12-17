شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قرارات جديدة في مصر من بداية العام حول أنواع الاعاقة التي تستحق الحصول على كرت الخدمات المتكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد عودتها رسمياً اليكم شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة 1445 وكم قيمتها الجديدة؟

أحضرت “نيفين القباج”، وزيرة التضامن الاجتماعي بسرور ورعاية الإجمال، مرحلة جديدة من توفير برنامج الخدمات للمواطنين، حيث أعلنت بثقة عن انطلاق المرحلة الثالثة من تقديم كروت الخدمات للمصريين، ويبلغ إجمالي عدد البطاقات المستهدفة حوالي مليون بطاقة للمواطنين المصريين في إطار برنامج “هنوصلك”، ويتم تخصيص هذا البرنامج لفئة المواطنين ذوي الإعاقات البسيطة في هذه المرحلة، وقامت الوزارة بتنفيذ دراسة ميدانية شاملة في عدة محافظات كخطوة أولية لتحديد عدد ذوي الإعاقات من الدرجة الثالثة.

قرارات جديدة في مصر من بداية العام

وبالإضافة إلى ذلك، قد تم إجراء كشف طبي مجاني لهؤلاء المعاقين في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية، أو مستشفيات القوات المسلحة، لتحديد نوع الإعاقة وتوفير التوعية اللازمة للأسرة بشكل عام. تم إشعارهم أيضًا بخطوات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات.

تم تصنيف الإعاقات من الدرجة الثالثة بناءً على وصف يتمثل في “صعوبة للشخص في أداء الأنشطة الأساسية، ولكنه قادر على القيام بها بدون مساعدة”. وفيما يلي تفاصيل توضح هذه الإعاقات: