انت الان تتابع "حزب الله" يقصف 4 مواقع في إسرائيل.. والأخيرة تحذره من التصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 ديسمبر 2023, 4:40 مساءً

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم (الأحد)، أنه "استهدف 4 مواقع إسرائيلية، وحقق فيها إصابات مباشرة". وأوضح الحزب في سلسلة بيانات متتالية عبر "تليجرام"، أن الهجمات استهدفت مواقع الراهب، ومقر قيادة مستحدث قرب مستوطنة إيفن مناحم، وثكنة أفيفيم، إضافة إلى تجمع لآليات في محيط قرية هونين، وفقاً لـ"فرانس برس". في المقابل، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، "حزب الله" من تصعيد الأعمال العسكرية ضد إسرائيل. وقال "جالانت" أمام قوات الاحتياط المتواجدة على الحدود مع لبنان: "إذا أراد حزب الله أن يصعد القتال مستوى واحداً، فسنصعد خمسة". وأضاف: "إن إسرائيل لا ترغب في ذلك، ولا نريد الدخول في حالة حرب. نريد استعادة السلام".

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