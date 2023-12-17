تراند اليوم : يسبب السكتة الدماغية.. دراسة من جامعة السوربون الفرنسية تكشف خطر تناول الأكل بعد هذا التوقيت!

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة أجريت في جامعة السوربون الفرنسية عن خطورة تناول العشاء بعد الساعة 9 مساءً.

وأثبتت الدراسة التي أجريت على أكثر من 100 ألف شخص في فرنسا، أن من يتناولون وجبة العشاء بعد التاسعة مساءً، يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

واتضح أن الأشخاص الذين تناولوا العشاء بعد الساعة 9 مساءً، أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنة بمن تناولوه قبل الساعة الـ 8، بحسب "ديلي ميل".