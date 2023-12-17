اخبار السعوديه

تراند اليوم : يسبب السكتة الدماغية.. دراسة من جامعة السوربون الفرنسية تكشف خطر تناول الأكل بعد هذا التوقيت!

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة أجريت في جامعة السوربون الفرنسية عن خطورة تناول العشاء بعد الساعة 9 مساءً.

وأثبتت الدراسة التي أجريت على أكثر من 100 ألف شخص في فرنسا، أن من يتناولون وجبة العشاء بعد التاسعة مساءً، يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

واتضح أن الأشخاص الذين تناولوا العشاء بعد الساعة 9 مساءً، أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنة بمن تناولوه قبل الساعة الـ 8، بحسب "ديلي ميل".

وقال القائمون على هذه الدراسة، إن ارتفاع ضغط الدم في المساء، يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية بمرور الوقت وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم التي تؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا