شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل دور الجامعات.. تفاصيل توصيات المؤتمر العلمي الأول للتغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم اليوم الأحد، المؤتمر العلمي الأول للتغير المناخي وتأثيراته والتوقعات المستقبلية، والذي نظمه المركز الوطني للأرصاد، ممثلا بالمركز الإقليمي للتغير المناخي بجدة على مدى يومين.

وجاء المؤتمر تحت عنوان "تعزيز التعليم والتدريب وتطوير المهارات والخبرات لدى جيل المستقبل من علماء المناخ في المملكة"، بمشاركة خبراء وباحثين ومختصين في مجالات الطقس والمناخ والتوقعات والتغيرات المرتبطة بهما.

علوم التغير المناخي

وخلص المؤتمر إلى عقد مؤتمر دولي في التغير المناخي بشكل دوري، وتأسيس منتدى يجمع المهتمين بالتغير المناخي من الشباب، وتفعيل دور الجامعات في دعم الأبحاث المتعلقة بعلوم التغير المناخي وسبل مواجهته.

كما خلص إلى تفعيل الدور التعليمي في تنشئة الأجيال في التغير المناخي، بالإضافة إلى دعم الجيل الشاب للمشاركة في الأبحاث المتعلقة في مكافحة التغير المناخي وتأثيراته.

محاور المؤتمر

وكان المشاركون في المؤتمر عرضوا خلال مشاركاتهم على مدى يومين نتاجهم العلمي من أبحاث وأوراق علمية محكمة من اللجنة العلمية في محاور خمسة.

وشملت المحاور توقعات التغير المناخي وسيناريوهات التنبؤات المستقبلية، التغير المناخي في شبه الجزيرة العربية وتأثيره على الصعيد العالمي، عمليات نمذجة التغير المناخي على المستوى الإقليمي، إضافة إلى محور تقييم تأثير التغير المناخي، ومحور مكافحة تأثير التغير المناخي من خلال الحلول المستدامة.