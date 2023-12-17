شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يشارك في جلسة التعهدات الدولية لخزان النفط "صافر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلًا بمدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية، الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، أمس الأول، في جلسة التعهدات الخاصة بخزان النفط "صافر" التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مدينة نيويورك، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأوضح الدكتور عبدالله المعلم خلال الجلسة اهتمام المملكة العربية السعودية بموضوع خزان النفط "صافر" لما يشكله من خطر على البيئة، مبينًا أن المملكة هي الداعم الرئيسي لحلول استبدال الخزان وصيانته، حيث تبرعت بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي على دفعتين.

وأعرب الدكتور المعلم عن ترحيب المملكة بنقل محتويات الخزان إلى الحاوية الجديدة حيث تم نقل 1.14 مليون برميل من النفط الخام حتى الآن وفق خطة الأمم المتحدة لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن المملكة ستستمر في متابعة جهود فريق الخبراء الدولي وجهود الحكومة الشرعية اليمنية في هذه المهمة حتى حلها بشكل كامل.