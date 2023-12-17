السعودية | “تعليق” الحفلات الغنائية “3 أيام”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بناءً على التوجيه الكريم؛ أعلن القائمون على موسم الرياض تعليق الحفلات الغنائية ثلاثة أيام، نظرًا لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الثقافة اليوم تعليق الحفلات الغنائية ثلاثة أيام؛ نظراً لوفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

بدورها أعلنت الهيئة السعودية للسياحة – بناءً على التوجيه الكريم- تعليق الحفلات الغنائية في جميع الوجهات والمواقع السياحية لمدة ثلاثة أيام، نظراً لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتوفي أمس (السبت) الشيخ نواف الأحمد، عن عمر ناهز 88 عاماً. وقد وُري جثمانه الثرى ظهر اليوم بمقبرة الصليبيخات، بعدما أقيمت صلاة الميت على الجثمان بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.

وتوجّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، إلى دولة الكويت الشقيقة، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.