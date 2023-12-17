فعالية تراحم عسير الرياضية

نظمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم «تراحم» بمنطقة عسير فعالية رياضية مع فرع وزارة الرياضة بعسير، واشتملت الفعالية على زيارة المستفيدين إلى مقر مدينة سلطان بن عبدالعزيز الرياضية واستقبلت إدارة المدينة الرياضية الأسر المستفيدة بالترحيب والضيافة، ومن ثم المشاركة في فعالية التطعيم من الأنفلونزا الموسمية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وفعالية التدريب على الإنقاذ من الغرق المقدمة من الهلال الأحمر، ومن ثم تدريب أبناء المستفيدين في المسبح، بوجود مدربين متخصصين.



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