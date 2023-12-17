أداء صلاة الغائب في الحرمين الشريفين على أمير الكويت الراحل

أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صلاة الظهر ، اليوم، صلاة الغائب على و الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله-.
وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.
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