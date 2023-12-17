رئيس المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يكشف كيفية توزيع الميزانية العامة للدولة على الجهات الحكومية -فيديو

كشف المهندس يوسف الحرقان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، عن عملية توزيع الميزانية العامة للدولة على الجهات الحكومية خلال لقاءه مع قناة الإخبارية. وأوضح الحرقان أن هناك آلاف البنود التي يتم تفصيل الميزانية عليها وتنزيلها على العقود الخاصة بالجهات الحكومية.

وأضاف الحرقان أنه في وقت قصير جدًا بعد وصول الميزانية، يتم ترحيلها في النظام المالي وتمكين الجهات الحكومية عن طريق منصة اعتماد للاطلاع على ميزانية العام القادم وتحميلها على ملفات مختلفة. هذا النظام يسهل عملية توزيع الميزانية ويضمن الشفافية والتحكم الفعال في الإنفاق الحكومي. وتهدف هذه العملية إلى ضمان توزيع الموارد المالية بطريقة فعالة وعادلة على مختلف الجهات الحكومية، مما يساهم في تحقيق التنمية وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تتطلب تنسيقًا وتعاونًا قويًا بين المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية والجهات الحكومية المعنية لضمان دقة وسلاسة توزيع الميزانية وفقًا للأهداف والاحتياجات الوطنية.