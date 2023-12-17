موسم الرياض يعلن تعليق الحفلات الغنائية 3 أيام حدادا على أمير الكويت

أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض، اليوم الأحد، تعليق الحفلات الغنائية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال الحساب في تغريدة: “بناءً على التوجيه الكريم، نعلن عن تعليق الحفلات الغنائية لمدة ثلاثة أيام، نظرًا لوفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله”.
وأعربت إدارة موسم الرياض عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وللشعب الكويتي الشقيق، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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