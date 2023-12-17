فيديو وصور.. ولي العهد يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لدولة الكويت، واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت – رحمه الله.
وكان في استقبال سمو ولي العهد، بالمطار الأميري صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأعرب سمو أمير دولة الكويت عن جزيل شكره وتقديره لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الكويت وشعبها في مصابهم.
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