شكرا لقرائتكم خبر عن احترس.. لا تشرب الماء بعد تناول البطيخ لهذا السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تتطلب أيام الصيف ترطيبًا جيدًا، لذا يعد البطيخ من أكثر الفواكه المتاحة التي تساعد في منع الجفاف خلال هذا الطقس الحار، إضافة إلى ذلك، كونه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على عديد من الفوائد الصحية للجسم، ويتم تحليته بشكل طبيعي أيضًا، ما يجعله مثاليًا لرغبتك الشديدة في تناول السكر.

لكن، هل تعلم لماذا لا يجب شرب المياه بعد تناوله؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقاً لما ورد في موقع "timesofindia".

- الفوائد الصحية للبطيخ:

يعتبر من الفواكه المفضلة في فصل الصيف ويحتوي على مادة الليكوبين بكميات كبيرة، إنه كاروتينويد يوفر اللون الأحمر للبطيخ وهو أحد مضادات الأكسدة التي لها فوائد صحية هائلة، فضلا عن ذلك، يساعد في إزالة السموم عن طريق طرد الجذور الحرة الموجودة في الجسم، وبالتالي يمنع تلف الخلايا.

كما تمتلئ هذه الفاكهة أيضًا بالثيامين والريبوفلافين والنياسين وفيتامين ب 6 والفولات وحمض البانتوثنيك والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمنجنيز والسيلينيوم والكولين والبيتين.

- المضاعفات الصحية لتناول المياه بعد البطيخ:

البطيخ غني بالمياه بالفعل ويمكن أن يؤدي استهلاك المزيد من الماء إلى الانتفاخ وحتى إذابة العصارة الهضمية الموجودة في المعدة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الهضم المنتظمة وحتى الإخلال بتوازن الشاكرات في الجسم.

ومن ثم يشعر بعض الأشخاص بعدم الارتياح بعد شرب الماء مباشرة بعد تناول البطيخ، نظرًا لأنه يؤخر عملية الهضم، فقد تنشأ مشاكل مثل الحموضة.

لذا, ينصح للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو ذات معدة حساسة تجنب شرب الماء لمدة 40-45 دقيقة على الأقل بعد استهلاكه.

ولتكون في الجانب الأكثر أمانًا، تناول الماء لمدة 20-30 دقيقة على الأقل بعد تناول البطيخ، إذا كنت تشعر بالعطش الشديد، يمكنك شرب رشفة أو اثنتين من الماء ولكن لا تتناول كوبًا كاملاً من الماء.