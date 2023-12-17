"دهل" يحتفل بعقد قرانه بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب خالد حسن دهل بعقد قرانه في مدينة الرياض. وأقيم الحفل وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين قدَّموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

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