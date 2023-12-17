"قياس" يعلن نتائج الرخصة المهنية "التربوي" للمعلمين والمعلمات

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن قبل قليل المركز الوطني للقياس "قياس"، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات "التربوي"، عبر جوالات المعلمين والمعلمات؛ وذلك بإرسال رسائل نصية على الرقم المسجل في ملف المتقدمين على الرخصة المهنية.

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