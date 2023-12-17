تراند اليوم : شاهد.. قانوني يكشف عن أهم مزايا نظام المعاملات المدنية.." جميل جدًا ويضمن الحقوق بموجبه"

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي أحمد المحيميد، عن أهم مميزات التي جاءت في بنود نظام المعاملات المدنية، خاصة مع بدء تطبيقه.
وقال "المحيميد" خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج "ياهلا": "ميزة النظام أنه عدل 5 أنظمة كانت موجودة وسارية مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام البحث عن المخلوقات الحية وأيضًا المحاماة".
وأضاف: "فمثلا احنا كمحامين عندنا فلوس عند العملاء ما نطالب فيها الا بعد 10 سنوات ولكن هذا النظام قال لا ما نطالب فيها إلا خلال 5 سنوات، واذا عدت الخمس سنوات فقد اسقطت حقك انت أهملت".
وتابع: "أي مهن حرة كلهم يطبق عليهم النظام سواء كان محامي طبيب مهندس".
وأشار: "عندك مثلا المدد النظامية خلال فترة معينة إذا ما طلب اسقاط عقد أو التنازل عن عقد أو هبة أو سقوط هبة أو سقوط حق لك، كل هذا اذا ما احترمت المدد النظامية تسقط حقك".
واختتم الخبير القانوني: "نظام المعاملات المدنية جميل جدا يضمن الحقوق بموجبه والنظام لا يخدم من يهمله فقط".