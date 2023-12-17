تراند اليوم : شاهد.. قانوني يكشف عن أهم مزايا نظام المعاملات المدنية.." جميل جدًا ويضمن الحقوق بموجبه"

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي أحمد المحيميد، عن أهم مميزات التي جاءت في بنود نظام المعاملات المدنية، خاصة مع بدء تطبيقه.

وقال "المحيميد" خلال تصريحات متلفزة عبر برنامج "ياهلا": "ميزة النظام أنه عدل 5 أنظمة كانت موجودة وسارية مثل نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام البحث عن المخلوقات الحية وأيضًا المحاماة".

وأضاف: "فمثلا احنا كمحامين عندنا فلوس عند العملاء ما نطالب فيها الا بعد 10 سنوات ولكن هذا النظام قال لا ما نطالب فيها إلا خلال 5 سنوات، واذا عدت الخمس سنوات فقد اسقطت حقك انت أهملت".

وتابع: "أي مهن حرة كلهم يطبق عليهم النظام سواء كان محامي طبيب مهندس".