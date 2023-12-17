تراند اليوم : "ضربا المجني عليه بعصا وهو نائم ".. تنفيذ حكم القتل حداً بمواطن ومقيم سوداني بالمنطقة الشرقية

صحيفة الخليج 365 _واس : أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

أقدم كل من / علي بن خالد بن ناصر الحويان البيشي - سعودي الجنسية -، و/ ذو الكفل أحمد بخيت الحاج - سوداني الجنسية - على قتل / عبدالمنان عبدالله النور - سوداني الجنسية -، وذلك بضرب المجني عليه بعصا على رأسه عدة مرات وهو نائم بقصد سلبه مما أدى إلى وفاته وشروعهما في قتل رفيقيه أثناء نومهما بقصد سلب أموالهما وتمالئهما بسلب مجموعة من العمالة في أوقات مختلفة بالأسلوب الإجرامي ذاته، وشروعهما بسرقة أحد المستودعات.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نُسب إليهما، والحكم عليهما بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهما القتل، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وذلك بقتلهما.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين / علي بن خالد بن ناصر الحويان البيشي، و/ ذو الكفل أحمد بخيت الحاج ، يوم الأحد 04 / 06 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.