100 غواص لتنظيف جزيرة بياضة في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل برنامج التطوع والشراكة المجتمعية «لنبادر» بمحافظة جدة، اليوم، حملته التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة في مرحلتها الثانية التي أطلقها أمس، وذلك بتنظيف جزيرة «بياضة» بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص والقطاعات ذات العلاقة، تحت شعار «عينك على البحر» بمشاركة 100 غواص. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة والحياة البحرية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية للفرد والمجتمع تجاه المحافظة على الشواطئ، وتحفيز روح العمل التطوعي وحماية البيئة الطبيعية، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية.

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