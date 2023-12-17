أداء صلاة الغائب على نواف الأحمد في الحرمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صلاة الظهر أمس، صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول بإقامة صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.