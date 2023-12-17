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أداء صلاة الغائب على نواف الأحمد في الحرمين

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- بواسطة أيمن الوشواش - أدى المصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عقب صلاة الظهر أمس، صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وتوجه الجميع بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدم من أعمال جليلة لوطنه وأمتيه الإسلامية والعربية.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول بإقامة صلاة الغائب على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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