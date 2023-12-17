نفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من 6 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 15 بلدية تابعة للأمانة في جميع المحافظات.

وأوضحت أمانة جدة أن الجولات الميدانية والتي شملت زيارة 3.893 منشأة صحية، و 2.434 منشأة تجارية، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بالحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات الاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين، كما جرى فحص 849 من عينات الغذاء والمياه.

وتؤكد أمانة جدة في هذا الصدد استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.