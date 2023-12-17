صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا اليوم الأحد 4 / 6 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م، إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - . حفظ الله ولي العهد في سفره وإقامته



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يغادر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الجابر الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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