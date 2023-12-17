ملتقى دولي للأمن والسلامة

انطلقت أمس أعمال «الملتقى العلمي الدولي الأول للأمن والسلامة» الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي بمقر الجامعة في الرياض، خلال الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2023، بمشاركة خبراء ومختصين من العاملين والمهتمين والممارسين في مجال الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية في الدول العربية والمنظمات الدولية.

تقدم تقني

في بداية أعمال الملتقى أكد محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني أن الأمن والسلامة ليستا مجرد أولوية بل قيمة أساسية ومهمة من قيم مؤسساتنا ترتبط دومًا بالنجاح والاستدامة، وأشار إلى أن العالم يشهد اليوم الكثير من التطورات المثيرة للاهتمام في هذا المجال، حيث تتزايد التهديدات وتستمر في التنوع والتجدد مع التقدم التقني حول العالم، وهي تطورات تمثل تحديًا ملموسًا لكنها في الوقت ذاته تفتح الكثير من الفرص للارتقاء بهذا المجال الحيوي، الذي يحمل في طياته فرصًا وظيفية واعدة لشبابنا السعودي الطموح، الذي يسعى لأن يؤدي دورًا مهمًا في تحقيق تطلعات وطنه وقيادته، من خلال العمل على تأمين جانب من أهم جوانب الاحتياج البشري في أي مجتمع وهو جانب الأمن والسلامة.

برامج تدريبية

من جهته أوضح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد المجيد البنيان أن الجامعة سعت منذ تأسيسها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى تنفيذ الشق العلمي من الإستراتيجيات الأمنية العربية.