وزارة الداخلية تنفذ حكم القتل حداً بجانيين قتلا شخصاً وسلبوه وحاولا قتل آخرين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم القتل حداً بجانيين في المنطقة الشرقية.

وجاء في بيان الوزارة أن الجانيين هما علي بن خالد بن ناصر الحويان البيشي، سعودي الجنسية، وذو الكفل أحمد بخيت الحاج، سوداني الجنسية.

وأوضح البيان أن الجانيين أقدما على قتل عبد المنان عبدالله النور، سوداني الجنسية، بضرب رأسه بعصا أثناء نومه، وذلك بقصد سلبه أمواله. كما حاولا قتل رفيقي المجني عليه أثناء نومهم بقصد سلب أموالهما، كما قاما بسلب مجموعة من العمالة في أوقات مختلفة بالأسلوب الإجرامي ذاته، وشروعهما بسرقة أحد المستودعات.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما. وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نُسب إليهما، والحكم عليهما بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهما القتل.

وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وذلك بقتلهما.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين يوم الأحد 04 / 06 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم. كما حذرت الوزارة كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.