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الخثلان: رسوم الخدمة التي تفرضها شركات الوساطة حرام

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سعد الخثلان، أن قيام بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري بفرض رسوم الخدمة، أمر محرم.

وقال الخثلان: “قامت بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري (اشتر الآن وادفع لاحقا) بإلغاء شرط غرامة التأخير وهذا أمر حسن”.

وأضاف:”لكن تبين أن بعض هذه الشركات أضافت رسوما عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة)، وهذا أمر محرم؛ لكونه حيلة على الإقراض بفائدة”.

وتابع: “ولتصحيح التعامل يشترط: أن تباع السلعة من التاجر بسعر السوق ولا يؤخذ عليها رسم في البداية من الشركة ، مع إلغاء شرط غرامة التأخير، وأن تكتفي الشركة بالعمولة التي تحصلها من المحل التاجر”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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