شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان: رسوم الخدمة التي تفرضها شركات الوساطة حرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ سعد الخثلان، أن قيام بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري بفرض رسوم الخدمة، أمر محرم.

وقال الخثلان: “قامت بعض شركات الوساطة بين البائع والمشتري (اشتر الآن وادفع لاحقا) بإلغاء شرط غرامة التأخير وهذا أمر حسن”.

وأضاف:”لكن تبين أن بعض هذه الشركات أضافت رسوما عند ابتداء الشراء باسم (رسوم الخدمة)، وهذا أمر محرم؛ لكونه حيلة على الإقراض بفائدة”.

وتابع: “ولتصحيح التعامل يشترط: أن تباع السلعة من التاجر بسعر السوق ولا يؤخذ عليها رسم في البداية من الشركة ، مع إلغاء شرط غرامة التأخير، وأن تكتفي الشركة بالعمولة التي تحصلها من المحل التاجر”.